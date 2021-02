‘Nosso objetivo é chegar na final e disputar com o Bayern’

Possível rival do Palmeiras nas semifinais do Mundial de Clubes, que será realizado no Catar, Rafael Carioca é um dos destaque do Tigres-MEX, que estreia na competição contra o Ulsan Hyundai-COR, nesta quinta-feira (04/12), às 11h (de Brasília).

Em sua quarta temporada no futebol mexicano, o ex-volante de Grêmio, Vasco e Atlético-MG já faturou cinco títulos: Torneio Clausura, Campeones Cup, Supercopa do México, Torneio Apertura e a Champions League da Concacaf. Além disso, foi finalista de várias outras competições.

“A estrutura do Tigres é maravilhosa. Por isso chegamos a pelo menos uma final em todos os anos. Isso prova o grande trabalho que a diretoria, os jogadores e o treinador vêm fazendo. A torcida é apaixonada lotavam todos os jogos antes da pandemia. É um absurdo a paixão dos mexicanos, principalmente do Tigres”, contou, ao ESPN.com.br.

Um dos responsáveis pelo sucesso da equipe mexicana é o técnico Tuca Ferretti, 66 anos, que está no cargo desde 2010. Radicado no México desde os tempos de jogador, o brasileiro já foi campeão por várias equipes e chegou a comandar de forma interina a seleção mexicana.

“Trabalhar com o Tuca é muito legal. Ele me ajudou muito na minha adaptação ao México tanto dentro de campo quanto fora. O Tigres é um time que gosta muito de ter a bola. O Tuca pede para que a gente erre o mínimo possível, principalmente do meio de campo para trás. É para jogarmos de forma simples com um ou dois toques”, explicou.

O colega de time mais famoso de Rafael é o atacante André-Pierre Gignac, um dos grandes ídolos da história da equipe. Aos 35 anos, o francês fez 144 gols em seis temporadas.

“Jogar ao lado do Gignac é fácil. É um cara que é goleador, que se doa muito pelo time e é um líder. Ele escreveu a história no Tigres ganhando títulos e sendo o maior goleador do time. Ele merece”, afirmou.

Com a experiência de quem já jogou a Libertadores e Champions League, o volante não vê a hora de entrar em campo.

“É um sonho realizado. Vai ser muito interesse jogar o Mundial. É um campeonato que todos querem jogar e o mundo todo assiste. É o campeonato que mais chega perto da Copa do Mundo, que não pude jogar. É um campeonato curto e estão sempre estão os melhores times”, afirmou.

Caso o Tigres derrote o Ulsan, campeão da Champions League da Ásia, enfrentará o Palmeiras, que venceu o Santos na decisão da Conmebol Libertadores.

“Foi um jogo muito pegado por se tratar de uma final única de Libertadores. Os dois times estavam com bastante receio de atacar. Acredito que pelo calor que fazia no Rio de Janeiro não tinha como ter muito mais intensidade do que teve. O jogo foi muito disputado no meio de campo e se decidiu no detalhe. O Palmeiras num descuido do Santos venceu no final da partida”, analisou.

“É muito cedo para falar de um jogo contra o Palmeiras. Nós temos uma partida difícil contra o time da Coreia, já vimos os vídeos e sabemos da qualidade deles. No Mundial não tem time ruim. Até porque cada clube foi campeão de uma liga”, analisou.

Caso passe das quartas, a semifinal contra o Palmeiras será realizada próximo domingo (7).

Rafael Carioca em partida do Tigres, do México Getty Images

“A gente quer chegar à final. Não saímos do México e não passamos por tantas dificuldades para sermos campeões na Concacaf para chegarmos ao Catar, perdermos e irmos embora. Nossos maior objetivo é chegar à final e disputar com o Bayern, mas teremos dois jogos muito difíceis antes”.