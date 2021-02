Nova derrota como visitante deixa o Atlético-MG praticamente fora da briga pelo título; veja as probabilidades

O Atlético-MG entrou em campo nesta quarta-feira (3) e somou mais uma derrota fora de casa. Jogando na Serrinha, o Galo perdeu por 1 a 0 para o Goiás, com gol de Índio, e pode ver o Internacional abrir vantagem de oito pontos na liderança.

Por conta da derrota, os comandados por Jorge Sampaoli, que começou a rodada com 9% de chances de conquistar o título, com a derrota para o Esmeraldino, praticamente abandonar a disputa. Agora, o Galo tem apenas 2% de chances.

É o que mostra neste domingo (24) o “FiveThirtyEight”, site parceiro da ESPN especializado em calcular as probabilidades de título e rebaixamento utilizando uma série de combinações (confrontos, fase das equipes, mando de jogo etc.).

Os comandados por Abel Braga, agora, tem 67% de chances de conquistar o título. O Colorado encara, nesta quinta (4), o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Em seguinda, vem o Flamengo. O Rubro-Negro tem 30% de chances de levantar a taça, de acordo com a probabilidade. O clube carioca faz o clássico contra o Vasco, também nesta quinta, no Maracanã.

Hyoran, do Atlético-MG, e Douglas Baggio, do Goiás, em partida pelo Brasileirão Pedro Souza/Atlético-MG

Rebaixamento

Na parte de baixo da tabela, a situação segue complicada para o Botafogo, lanterna, com 24 pontos. O Glorioso tem mais de 99% de chance de queda.



Depois vem Coritiba (99%) e Goiás (87%). O Coxa tem, ainda, o confronto direto na rodada contra o Fortaleza.

O Sport, que entra em campo nesta sexta (5), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, encabeça a lista dos mais ameaçados do rebaixamento, com 49% de chance de ir à Série B.