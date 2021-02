Novo Tomb Raider terá elementos dos clássicos e da trilogia atual

Através de um vídeo publicado no perfil oficial de Tomb Raider, Will Kerslake, diretor de jogos da franquia, comentou um pouco sobre os planos futuros de Lara Croft nos games e revelou que o próximo título da saga deverá misturar elementos dos games clássicos com os apresentados na trilogia reboot.

Em 2021, a Square Enix celebra 25 anos da franquia Tomb Raider, mas segundo a publisher o aniversário será mais um “remember” do que um evento de anúncios bombásticos, focando em “materiais para a comunidade, conteúdo nostálgico e muitas surpresas”. Dessa forma, tudo indica que os fãs deverão esperar mais um pouco para ter acesso às grandes revelações sobre o novo jogo.

We’re celebrating 25 Years of Tomb Raider throughout 2021, with community features, nostalgic content, and surprises along the way! pic.twitter.com/cOmsfVj8jr — Tomb Raider (@tombraider) January 27, 2021

“Nós imaginamos o futuro de Tomb Raider se desdobrando após [a trilogia reboot], contando histórias que se baseiam na amplitude dos jogos da Core Design e Crystal Dynamics, procurando unificar esses cronogramas”, disse Will Kerslake. “Com a extensa história de Tomb Raider, esta não é uma tarefa fácil e pedimos paciência enquanto avançamos no processo.”

Até o momento, não há pistas de como será implementada essa unificação, mas em relação à narrativa, a série já anunciada da Netflix, que dará sequência aos eventos de Shadow of the Tomb Raider, poderá dar grandes indícios sobre a trama do novo título da saga.

Qual sua expectativa para a nova aventura de Lara? Deixe sua opinião nos comentários.