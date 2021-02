Alberto (Igor Rickli) se entregará à loucura em Flor do Caribe. O empresário da novela das seis invadirá a casa de Ester (Grazi Massafera) e Cassiano (Henri Castelli) com o pretexto de ver Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel), mas ele irá aterrorizar a ex-mulher. Aos gritos, o vilão encurralará a loira e a ameaçará. “Vocês dois nunca vão ter paz”, vai disparar.

O surto do neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) acontecerá no próximo dia 12 no folhetim de Walther Negrão. A essa altura da trama, o ex-piloto terá comprado uma casa para viver em paz com sua noiva. Mas a sensação de segurança durará pouco tempo para o casal.

Destemperado, Alberto aparecerá por lá para visitar a filha e fará terror psicológico com a ex-mulher. Desorientado, o empresário pedirá que a diretora da ONG arrume suas coisas para voltar à mansão dos Albuquerque.

Surpresa, Ester pedirá que o filho de Guiomar (Claudio Netto) pare com a brincadeira de mau gosto, e ele surtará. “Chega! Eu só quero viver minha vida em paz com o Cassiano. Deixa eu viver minha vida em paz, por favor. Vai embora!”, pedirá a mocinha, aos prantos.

Encurralada em casa

Perverso, o empresário deixará a filha de Lindaura (Angela Viera) sem saída e a pressionará em um canto do sofá. Ester verá de frente a maldade nos olhos do louco. “Você quer viver em paz? Vocês dois nunca vão ter paz! Vocês vão viver o resto da vida com remorso da traição que vocês me fizeram. É isso que vocês merecem: o inferno”, esbravejará o inimigo de Hélio (Raphel Vianna).

Antes que a situação fique mais perigosa, Cassiano aparecerá para interromper o show de horrores. Avisado por Samuca (Vitor Figueiredo), o amigo de Duque (Jean Pierre Noher) correrá como nunca para salvar a mulher que ama.

Cassiano (Henri Castelli) interromperá surto

De homem para homem

“O que você vai fazer com a gente, Alberto?”, gritará o mocinho ao ver a cena horrenda em sua casa. Alberto mostrará que lhe resta um pouco de sanidade e se afastará da protagonista. “Eu vim visitar minha filha”, justificará o covarde.

Antes mesmo de enxotar o ex-amigo, o irmão de Taís (Débora Nascimento) perguntará se está tudo bem com a amada. “Tudo bem, ainda bem que você chegou. O Alberto estava de saída”, soltará ela, apreensiva. “É verdade, eu preciso trabalhar. Só vim porque tava com muita saudade da Laurinha. Parabéns pela casa, é sua cara”, adiantará o personagem de Igor Rickli.

Mais calma, Ester contará ao amado que Alberto sequer viu Laurinha e que ele estava completamente transtornado antes da chegada do piloto. Preocupados, a dupla decidirá que o empresário precisa ser proibido de entrar na casa deles.

Flor do Caribe será substituída pela reprise de A Vida da Gente (2011) a partir de 1º de março. Com a "edição especial" do folhetim de Lícia Manzo, a Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre de 2021.

