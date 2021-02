O caminho (quase) impossível para Dudu tentar ser o carrasco do Palmeiras no Mundial

Atualmente no Al-Duhail, do Catar, Dudu também vai disputar o Mundial de Clubes, assim com o Palmeiras, clube onde foi ídolo quando atuou no futebol brasileiro.

Emprestado pelo time alviverde ao Al-Duhail, o atacante terá uma missão árdua se quiser enfrentar e ter a chance de ser o carrasco dos brasileiros na final, inclusive com o poderoso Bayern de Munique pelo caminho.

Dudu e o Al-Duhail começam a caminhada nesta quarta-feira. A equipe enfrenta o Al Ahly, às 14h30 (de Brasília), pelas quartas de final da competição.

Em caso de vitória, o duelo será contra o Bayern de Munique, na próxima segunda-feira (8h), pela semifinal do Mundial. A partida está marcada para às 15h (de Brasília).

Ou seja, o Al-Duhail precisa de duas vitórias, uma delas contra os alemães, se quiser enfrentar o Palmeiras. Conseguindo, aí sim Dudu pode ter a chance de ser carrasco da equipe alviverde.

Dudu em ação pelo Al-Duhail, do Catar Getty Imaes

Do outro lado da chave, o time brasileiro já entra na semifinal e espera pelo vencedor de Tigres e Ulsan Hyundai. A partida contra o vencedor das quartas de final será no próximo domingo (7), às 15h (de Brasília).

Uma vitória do Palmeiras coloca a equipa na decisão do Mundial de Clubes, muito provavelmente contra o Bayern, mas, em caso de zebra histórica, pode ser decidida contra Al-Duhail, de Dudu, ou o Al Ahly.

Em entrevista exclusiva à ESPN, Dudu comentou sobre o possível encontro diante do atual campeão da Champions League. Veja abaixo.

Vale lembrar que Breno Lopes, herói da conquista da Libertadores, não vai disputar a competição. Contratado dias depois do fechamento da janela internacional, o atacante vai viajar com o grupo, mas não estará em campo.

Veja os 23 inscritos do Palmeiras para o Mundial:

Goleiros: Weverton, Jailson e Vinicius

Defensores: Marcos Rocha, Mayke, Luan, Gustavo Gomez, Emerson, Kuscevic, Alan Empereur e Matias Viña

Meio-campistas: Patrick de Paula, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Raphael Veiga, Gabriel Menino, Danilo e Felipe Melo

Atacantes: Luiz Adriano, Rony, Gabriel Veron e Willian