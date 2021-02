Na lanterna do Campeonato Brasileiro e próximo de um eventual rebaixamento, o Botafogo mudou a postura em alguns aspectos.

Uma delas foi em relação aos atrasos. Nesta semana, seis jogadores foram punidos e impedidos de viajar para encarar o Palmeiras.

Os principais nomes foram o zagueiro Marcelo Benevenuto e os atacantes Matheus Babi e Lecaros. Todos seriam titulares, mas acabaram punidos por chegarem atrasados para algum treino de preparação.

O diretor de futebol Eduardo Freeland, que chegou há pouco tempo, justificou as punições mesmo sabendo que a ausência dos jogadores acaba prejudicando o rendimento da equipe.

“Tem coisas que são essenciais, e o que mais chama atenção é o comprometimento. É um foco que para mim é inegociável. Tivemos um problema ao longo dessa semana. Tivemos novamente. O Babi e o Marcelo tiveram problemas. Optei que o momento era de ter um choque de ordem, uma rigidez um pouco maior, para colocar as coisas no trilho” disse à Botafogo TV.

Freeland elogiou a postura dos jogadores após a medida. O dirigente revelou que não houve qualquer problema.

“Optamos por tirar os atletas do jogo com o Palmeiras. O momento pede uma rigidez um pouco maior. A resposta dos atletas foi muito positiva, inclusive os que deixaram de participar do jogo, pediram desculpas, entenderam. Temos que virar a chave, temos que aproveitar muito bem cada dia e não podemos abrir mão dessa conduta” declarou.

O Botafogo espera se aproveitar do fato de que o Verdão irá a campo com uma formação com muitos garotos. Os paulistas viajam para o Mundial de Clubes após o confronto.