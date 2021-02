o que o São Paulo pretende fazer com dinheiro da venda de Brenner

O São Paulo confirmou nesta sexta-feira a venda imediata do atacante Brenner para o FC Cincinnati, da MLS, com o jogador já se despedindo de seus agora ex-companheiros no treino de hoje.

Conforme antecipado pela ESPN na última quinta, o time norte-americano vai pagar de imediato US$ 13 milhões (quase R$ 70 milhões), outros US$ 2 milhões estão atrelados à produtividade do jogador, e o clube do Morumbi ainda manterá 20% dos seus direitos para uma possível venda.

A saída de Brenner acontece agora pois não haveria tempo para fazer um seguro pelas últimas cinco partidas do Brasileirão, e o FC Cincinnati já quer apresentá-lo nos próximos dias.

A diretoria tricolor, assim, começa a definir o que fará com parte do dinheiro que chegará da negociação.

Atacante Brenner se despede dos jogadores do São Paulo no CT da Barra Funda São Paulo

Segundo apurou a reportagem, aproximadamente um terço dos quase R$ 70 milhões vai pagar pendências com o atual elenco, como os meses de salários reduzidos por causa da pandemia – o São Paulo cortou em 50% os vencimentos.



Além disso, o clube quer abater o máximo possível das dívidas com Daniel Alves e Juanfran, as mais altas do time.

Em outra frente, o São Paulo poderá aumentar sua capacidade de investimento no elenco para a temporada 2021 – o orçamento para contratações está previsto em R$ 40 milhões.

Um dos alvos que ressurge para o clube tricolor, a ESPN apurou, é o meia-atacante Nikão, do Athletico-PR.