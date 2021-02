Oficina incentiva estudantes da rede pública a ler e escrever novas narrativas

A escritora e educadora Janine Rodrigues promove a oficina ‘Se esta história fosse minha’, no próximo dia 28 de fevereiro, trabalho que integra o Prêmio Arte & Escola, da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro.

A atividade prevê um bate-papo com estudantes da rede pública de ensino, com idades entre 7 e 12 anos, contação de histórias com conto popular e mediação de leitura da obra literária “Nuang – Caminhos para a Liberdade” de autoria da própria Janine, assim como com ilustrações de Luciana Nabuco.

Logo após a leitura da história, os estudantes são convidados a repensar o texto literário, criando novos diálogos, novos desenhos, criando outras narrativas para propor um novo final para a história e/ou uma continuidade para a mesma, colocando assim seus olhares, usando a criatividade, imaginação e análise crítica.

História contada na oficina online

A obra “Nuang – Caminhos da Liberdade”, que foi chancelado pela Cultural Palmares em 2018, conta a história de uma menina negra muito habilidosa, forte e corajosa, amada por todos. Ela era do povo Uthando e no dia da comemoração do seu aniversário algo terrível acontece com o seu povo. Nuang se agarra a tudo que aprendeu com seu povo, com Nzambi e principalmente com sua avó para lutar pela liberdade de seu povo e também por sua própria liberdade.

Ela enfrenta seus medos e encara o desafio de achar o caminho de volta para casa. A história aborda temas da cultura afro-brasileira e africana, a autoconfiança, a coragem e trata do empoderamento de meninas negras. Janine escreveu a história dos 09 aos 14 anos, inspirada na sua relação com o pai, que foi o principal responsável por lhe mostrar as riquezas da cultura negra.

Podem participar da atividade, crianças entre 7 e 12 anos. Podem se inscrever estudantes de todo o país, preferencialmente de escolas públicas do Rio. As primeiras 50 crianças inscritas na oficina receberão o livro em formato físico, as demais 50 crianças receberão o livro na versão digital (ebook animado).

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente por meio deste link clicando aqui.

O Prêmio Arte & Escola realiza ações destinadas à atividades e projetos nos campos da cultura, da arte e da comunicação na cidade do Rio de Janeiro e teve sua primeira premiação no ano de 2000.