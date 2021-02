Olympiacos anuncia saída do lateral-direito

O Olympiacos, da Grécia, anunciou nesta terça-feira a saída do lateral-direito Rafinha.

Sem explicar os motivos, o clube de Atenas apenas publicou nota oficial agradecendo ao brasileiro pela passagem e desejando sorte.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Com a rescisão, ele está livre no mercado e pode acertar de graça com qualquer equipe.

Rafinha estava no Olympiacos desde agosto de 2020, quando foi contratado do Flamengo.

Nestes cerca de seis meses, ele realizou 22 jogos pelos alvirrubros, sem marcar gols.

De acordo com os gregos, a saída ocorreu “em comum acordo” entre a instituição e o jogador.

VEJA A NOTA DO OLYMPIACOS

Rafinha durante jogo entre Olympiacos e Manchester City, pela Champions Getty Images

O Olympiacos anuncia que chegou a um acordo mútuo com o jogador Rafinha.

O brasileiro é um dos jogadors mais importantes a já ter disputado do Campeonato Grego.

Com sua paixão, habilidade e profissionalismo, ele tornou-se um exemplo para todos.

Rafinha sempre fará parte da família Olmypiacos. As portas de nosso clube estarão sempre abertas para ele, assim como os corações de nossos fãs.

Rafinha, nosso super-herói, obrigado por tudo! Boa sorte!