On My Block: Netflix renova série para 4ª e última temporada

A série On My Block foi renovada para sua 4ª e última temporada pela Netflix.

Para os fãs da série teen que estão ansiosos desde o season finale do terceiro ano, em que ocorreu um salto temporal que mostrava o rompimento do grupo de amigos, em breve haverá respostas.

A produção acompanha quatro amigos que moram no mesmo bairro e seus conflitos, descobertas e dificuldades, na cidade de Freeridge, em meio às suas fases de ensino médio.

A trama também trata de assuntos como cultura de gangues, morte, transtorno de estresse pós-traumático, além de romances adolescentes, família e amizades.

A série foi criada por Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez e Jeremy Haft, que também são produtores executivos ao lado de Jamie Dooner.

O elenco da comédia adolescente é composto por Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Diego Tinoco, Jessica Marie Garcia e Julio Macias.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Netflix cancela diversas séries queridinhas de seu catálogo e deixa fãs chateados

Apesar de a showrunner de On My Block, Lauren Iungerich, ter assinado um longo contrato com a Netflix, o streaming decidiu finalizar seu atual projeto.

Além da série, a empresa encomendou temporadas finais para diversos outros shows adorados pelo público. Entre eles estão inclusas a comédia dramática de Chuck Lorre, The Kominsky Method, a produção de humor negro Disque Amiga Para Matar, de Liz Feldman, o drama familiar Ozark e a comédia sobre autismo Atypical.

A comédia oitentista GLOW também se encontrava nesta lista de séries que seriam finalizadas, porém, a Netflix voltou atrás e decidiu cancelar a produção em função da pandemia.

A terceira temporada da série On My Block foi disponibilizada em março de 2020 na plataforma. Contudo, o último ano ainda não tem data de estreia. A 4ª temporada terá 10 episódios.

Resta aos fãs, agora, esperar para conferir o final desse enredo!