ONG afirma que levar crianças pobres de volta à escola custaria apenas US$ 370 por aluno

Conforme cálculo da ONG Save the Children, para que os alunos afetados pela pandemia retornem à escola, o investimento necessário seria de apenas 370 dólares por aluno. Nesse sentido, a partir do cálculo, a ONG fez um pedido aos doadores internacionais para que se mobilizem no sentido de enviar as crianças dos países mais pobres de volta às escolas.

Desde o início da pandemia da covid-19, entidades têm feito o alerta quanto aos riscos do fechamento das escolas por tempo prolongado. Um dos riscos é o abandono escolar. Desse modo, diante do risco, a diretora-geral da Save the Children, cuja sede fica em Londres, definiu a atual situação como “a maior emergência educacional que já vimos”. A ONG tem insistido na necessidade de adotar medidas para que as crianças tenham o direito de permanecer na escola.

A pesquisa da ONG considerou 59 dos países mais pobres do mundo. Além disso, o cálculo considerou o custo da adoção de medidas de segurança. Assim, para a volta das 136 milhões de crianças à escola o custo seria de 50 bilhões de dólares. A ONG pede aos doadores internacionais que ajudem os governos de países como Síria e El Salvador a conseguir esse valor.

Segundo a ONG, se não houver um esforço para reabrir as escolas com maior urgência, há o risco de milhões de crianças afetadas não retornarem às escolas. Nesse sentido, a ONG afirma que “os mais pobres e marginalizados, como as meninas, os refugiados, as crianças deslocadas e os portadores de deficiência são prioridade”.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia ainda Corte no MEC pode afetar educação básica em até R$ 1 bilhão.

Veja O que fazer se “der um branco” na prova? Veja 3 dicas.