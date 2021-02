Orações Coordenadas: definição e tipos

As Orações Coordenadas costumam cair com grande frequência nas principais provas de português do país, como na prova do ENEM, em vestibulares militares e em concursos públicos.

Porém, muitos alunos têm dificuldade com esse assunto. Isso porque, para entender os diferentes tipos de Orações Coordenadas você deve entender uma série de pequenos detalhes.

E é por esse motivo que o artigo de hoje traz um resumo de tudo aquilo que você precisa saber para dominar as questões que envolvem as orações coordenadas.

Orações Coordenadas: definição

Orações coordenadas são orações que participam de um mesmo período (frase), mas que são sintaticamente independentes. ?Sendo assim, elas se ligam apenas pelo sentido, mas podem ser entendidas separadamente, sem que se perca o sentido de cada oração.

As orações coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas.

São assindéticas quando não apresentam conectivo. Elas não estão ligadas através de conjunções, mas sim através de uma pausa, normalmente simbolizada pela vírgula.

Exemplo: Meu irmão não quer trabalhar, estudar, ser independente.

Já as sindéticas possuem conectivos e conjunções e podem ser classificadas em vários tipos, como veremos a seguir.

Oração Coordenada Sindética Aditiva

A Oração Coordenada Sindética Aditiva é marcada pelas conjunções e, nem, não só, mas também…

Exemplo: Não só estudou como também foi aprovado

Nesse exemplo, a segunda oração adiciona algo a primeira.

Oração Coordenada Sindética Adversativa

São marcadas pelas conjunções mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, senão…

Nesse tipo de oração coordenada, uma frase contradiz a outra.

Exemplo: Estudou muito, porém não foi aprovado

Oração Coordenada Sindética Alternativa

Acontece quando ocorrem duas ou mais possibilidades, alternativas. ?Conjunções: ou… ou, ora… ora, quer… quer, já… já

Atenção: Observe que as conjunções aparecem em par!

Exemplo: Ou você estuda, ou você é reprovado

Oração Coordenada Sindética Conclusiva

Nesse tipo de oração coordenada, a segunda oração é uma conclusão, ou seja, um efeito da primeira.

Conjunções: logo, pois, assim, então, portanto, por conseguinte…

Exemplo: Estudou muito; será, pois, aprovado

Oração Coordenada Sindética Explicativa

Nesse tipo, a segunda oração é normalmente uma explicação de algo dito na primeira. Conjunções: porque, pois, porquanto, que…

Exemplo: Estude mais, que você será reprovado