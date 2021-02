Os Pequenos Vestígios: filme lidera a bilheteria nos EUA

A Warner Bros. liderou as bilheterias no último final de semana com o lançamento de Os Pequenos Vestígios. Apesar das críticas não muito positivas, o longa, protagonizado por Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, estreou com uma bilheteria de US$ 4,8 milhões em pouco mais de duas mil salas de cinema.

O filme foi seguido por Os Croods 2: Uma Nova Era. A animação está em cartaz pela décima semana consecutiva e somou US$ 1,8 milhões, totalizando US$ 43,9 milhões desde o seu lançamento.

A Warner também aparece com a terceira melhor bilheteria do último final de semana, com Mulher-Maravilha 1984. O filme da heroína da DC faturou US$ 1,3 milhões em 1.864 cinemas. Apesar disso, o longa faturou apenas US$ 39,2 milhões desde o seu lançamento, no Natal de 2020. Um valor abaixo do esperado para uma produção que custo cerca de US$ 200 milhões para o estúdio.

Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto protagonizam o novo thriller da Warner Bros.Fonte: IMDb/Reprodução

Sucesso no streaming

Os Pequenos Vestígios também chegou no catálogo do HBO Max, sendo a primeira estreia de um ano em que as produções da Warner Bros. dividirão, simultaneamente, as telonas com a plataforma de streaming. Apesar do resultado discreto nos cinemas, o estúdio parece estar satisfeito com o desempenho do filme na internet.

“Estamos absolutamente emocionados com a performance de Os Pequenos Vestígios no HBO Max — [o filme] imediatamente subiu para o número um, onde permanece atualmente”, disse um porta-voz do HBO Max.

A trama de Os Pequenos Vestígios se concentra na caçada de um serial killer que está aterrorizando Los Angeles. O vice-xerife Joe “Deke” Deacon (Washington) se junta ao sargento Jim Baxter (Malek), e a busca os leva até Albert Sparma (Leto). O filme tem direção e roteiro de John Lee Hancock (Um Sonho Possível).