‘Os que tinham que tomar decisões não tomavam’

Há mais de dez anos com a camisa do Barcelona e um dos líderes do elenco do time catalão, o zagueiro Piqué confirmou em entrevista concedida ao diário Post United que os atletas do Barça precisaram, em determinados momentos, tomar à frente das decisões do clube e se imporem perante à diretoria.

Nos últimos anos, devido aos diversos problemas internos no Barcelona, que chegou até mesmo a ter a renuncia do presidente Josep María Bartomeu, atletas como Piqué, Messi e, um pouco antes, Xavi e Iniesta, precisaram ter fortes posicionamentos perante à direção e até mesmo na tomada de decisão sobre rumos do clube.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Se alguma vez nós mandamos é por que nos perguntaram. Por que os que tinham que tomar uma decisão não as tomavam e apenas delegavam. No final, o atleta está lá para jogar futebol. Quanto menos ele se interferir, melhor”, disse o zagueiro.

O defensor também se mostrou magoado com a forma como a diretoria do Barcelona acertou a saída do centroavante Luis Suárez. Mesmo sendo um dos maiores atacantes do clube no século XXI, o uruguaio não teve o contrato renovado e assinou com o rival Atlético de Madrid.

“Sobre esse tema é preciso perguntar a quem deixou ele sair. Não tenho culpa nisso”, disse o zagueiro. Apesar de toda a rivalidade que tem com o Real Madrid, Piqué falou sobre a relação que tem com o zagueiro Sergio Ramos. O craque do time merengue vive um processo conturbado de renovação e deve deixar a Espanha.

“Sérgio é um exemplo, com a renovação que está tendo, de quando tem um presidente forte, toma uma decisão e sabe o caminho que quer percorrer, os atletas não têm muito o que falar sobre. Falo com ele, mas não a respeito da renovação. Nós nos damos muito bem e temos um bom relacionamento com os nomes do Real Madrid”.