os recentes embates do Palmeiras contra mexicanos

O Palmeiras conheceu nesta quinta-feira (4) o seu adversário na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, no Catar. O Tigres, do México, venceu o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, por 2 a 1, e garantiu vaga na semifinal do próximo domingo (7), às 15h (de Brasília), contra o atual campeão da Conmebol Libertadores.

Enfrentar equipes mexicanas não é uma rotina na história alviverde. Na Libertadores, foram dois confrontos de mata-mata, com direito a uma classificação para cada lado. A primeira vez aconteceu na edição de 2000, em que o Palmeiras foi vice-campeão.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Antes de perder o título para o Boca Juniors e também de eliminar o rival Corinthians, na semifinal, o Verdão encarou o Atlas nas quartas de final. Mesmo com o difícil embate, Marcos brilhou com grande atuação, defendeu um pênalti e viu Pena e Euller marcarem os gols da vitória por 2 a 0, no México.

No antigo Palestra Itália e com pouco a perder, o Atlas complicou a partida para o Palmeiras, que precisou contar com um Euller bastante inspirado para vencer por 3 a 2 e carimbar a vaga às semifinais da Libertadores.

Um novo embate contra mexicanos só foi acontecer 13 anos depois. Em um contexto bem diferente daquele de 2000, o Verdão, que estava na Série B do Campeonato Brasileiro, tinha chegado à Libertadores por ter conquistado a Copa do Brasil do ano anterior.

Após uma primeira fase tranquila, a equipe de Gilson Kleina encarou o complicado Tijuana pela frente. Na partida de ida, disputada em gramado sintético, o Verdão passou sufoco, mas arrancou um empate por 0 a 0, que lhe dava a chance de avançar com uma vitória simples.

Porém, no Pacaembu lotado, o goleiro Bruno levou um dos frangos mais homéricos da Libertadores, ao deixar passar chute fraco de Riascos, e abriu caminho para a desclassificação palmeirense. Com um elenco limitado tecnicamente, o Alviverde viu Arce fazer 2 a 0.

Tijuana comemora o gol da vitória por 2 a 1 em cima do Palmeiras, no Pacaembu Getty Images

Precisando da virada para seguir vivo na competição, o Palmeiras conseguiu apenas diminuir graças a um gol de pênalti do volante Souza, que não foi suficiente para evitar a eliminação.

Ao longo de toda a história, o Palmeiras soma 28 partidas contra equipes mexicanas e tem ampla vantagem no retrospecto. São 16 vitórias, cinco empates e sete derrotas. O próximo capítulo, provavelmente o mais importante dessa história, acontece domingo.