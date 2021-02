Overwatch: começa hoje o evento Ano do Boi com novas skins!

Enquanto a BlizzConline não chega, os heróis de Overwatch podem se distrair com o novo evento do Ano do Boi, que está disponível entre os dias 04 e 25 de fevereiro de 2021!

Pronto para os fogos de artifício?

Overwatch Ano do Boi começa em 4 de fevereiro! pic.twitter.com/G0xYtXDUKa — Overwatch (@OverwatchBrasil) February 1, 2021

Como de praxe, a chegada do Ano Novo Lunar serve de pretexto para recebermos diversas skins inéditas! Para ir preparando o hype, a Blizzard logo de cara revelou um lindo visual da Ashe, com direito ao Bob com aparência de tigre:

Ronde em busca de sua presa como Caçadora de Tigre ??

O Ano Novo Lunar começa em 4 de fevereiro. pic.twitter.com/uGI9N5rwKg — Overwatch (@OverwatchBrasil) February 3, 2021

Além da Ashe “Caçadora de Tigre”, também já vimos a skin da “Kkachi Echo”. Confira:

Rotina de voo ativada. Suba aos céus como Kkachi Echo. O Ano Novo Lunar começa em 4 de fevereiro. ?? pic.twitter.com/za0Ktsftff — Overwatch (@OverwatchBrasil) February 3, 2021

Quando o evento for ao ar hoje à tarde, certamente teremos ainda mais skins, animações de destaque e sprays para ostentar durante as partidas! Como estão as suas expectativas pelo Ano do Boi? Você está ansioso por Overwatch 2 e pela BlizzConline? Comente a seguir!