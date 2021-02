Pablo Morais dá spoiler de incesto que vai horrorizar público de Gênesis · .

Pablo Morais está em período de celebração com seu Ninrode, em Gênesis. O ator de 27 anos considera a trama bíblica o seu trabalho mais visceral desde que estreou na televisão. O idealizador da torre de Babel tem uma história controversa, pois historiadores contam que o personagem mantinha um relacionamento incestuoso com a mãe. O momento em que tudo isso ficará explícito para o público não será esquecido no folhetim da Record. “Vai rolar”, adianta ele.

A mãe de Ninrode é Semíramis (Francisca Queiroz), uma personagem retratada por autores cristãos e pesquisada por historiadores como a mulher fundadora de várias cidades, mulher rejeitada e que viveu um conflito edipiano com o filho. Para os criadores de Gênesis, uma história real baseada em documentos que vão de 700 a.C ao século 14 d.c.

A fase da torre de Babel não deixou essa parte da história de lado. Nos últimos capítulos, o público já se deparou com o comportamento possessivo de Semíramis. Algo que parece ir além de um amor maternal e beirar uma espécie de atração por seu herdeiro.

“É uma relação de mãe e filho meio estranha. A gente tem que tomar muito cuidado para falar disso”, admite Morais ao .. “É um ponto de vista da dramaturgia. É uma adaptação para essa obra. Ninguém está falando que é a verdade absoluta. Mas esse incesto acontece, sim. A relação de Semíramis e Ninrode é realmente sexual. Vai rolar isso”, entrega.

O ator adianta que até quinta-feira (4), quando a terceira fase chega ao fim, a trama abordará de maneira mais clara a história entre mãe e filho. “Ela ama ele mais do que filho. Todo mundo está horrorizado com a Semíramis”, analisa.

Semíramis (Francisca Queiroz) e Ninrode (Pablo Morais) em cena de Gênesis: relação incestuosa na TV

“Eles têm uma relação que vai se desenvolver para um lugar totalmente surpreendente. Ninguém espera o que vai acontecer. Adoro essa história porque todo mundo imagina uma coisa, mas o que vai acontecer surpreenderá todo mundo”, revela. No capítulo de amanhã, Semíramis aparece grávida.

Desde que a novela estreou na Record, Morais tem sido ativo nas redes sociais. Ele costuma fazer lives no horário em que a trama é exibida. Uma maneira de interagir com o público que tanto aguardou pelo folhetim.

O ator fez parte da equipe que iniciou as gravações antes da pandemia e ficou meses parada até tudo retomar. Para ele, gravar seguindo os protocolos para evitar o contágio e propagação do coronavírus é um grande feito do elenco, da Record e da Casablanca, produtora responsável pela produção.

“Paramos [as gravações] porque passou esse trem fantasma da pandemia. Depois, veio o protocolo. Foi realmente difícil. Porque a nossa profissão usa o contato, o olhar, o cheiro, os sentidos. E tem essa nuvem [o vírus], não só em mim, mas no mundo. Dá um medo. A gente não fala direito com as pessoas. Vai tocar [em alguém] e não toca direito. Parece um problema nosso, mas é um problema do mundo”, analisa.

“Usar máscara no estúdio, ter que fazer teste de PCR todo dia antes de entrar [no set] e ficar 40 minutos esperando em uma sala. Isso tudo cria o hábito do medo e do cuidado. Mas, acima de tudo, somos artistas. Não tem como nós pararmos. Voltamos com medo, mas felizes e agradecendo. Foi muito confortável e feliz essa volta porque estávamos querendo trabalhar. Foi diferente, mas uma experiência única”, considera.

Beijo só com teste de Covid-19

O novo normal da pandemia não diminui as cenas de contato no folhetim. Ninrode, um exímio caçador desejado pelas mulheres, tem sequências quentes com Harete (Eline Porto), Liba (Pâmela Tomé) e a própria Semíramis. Para as gravações, os atores encararam testes extras de Covid-19.

“Fazíamos os exames e esperávamos em uma sala para ter certeza de que podíamos fazer qualquer cena. Nisso a Casablanca e a Record foram espertos e muito à frente, pois criaram um laboratório lá [nos estúdios]. Tive cenas com a Aline, a Francisca e a Pâmela. Teve muita cena de beijo. E tive que fazer esse processo [de testagem] com todas”, rememora.

“E ninguém na nossa fase [torre de Babel] pegou Covid-19. Cada semana que passava e ninguém tinha pego isso, a gente ficava feliz. Era um alívio. Isso fortalecia demais. Era estranho porque o mundo está diferente”, observa.

Morais se despede de seu Ninrode na quinta-feira, quando a competição pelo poder começa a ruir juntamente com a torre de Babel. Curiosamente, é o dia em que o ator completa 28 anos. Para ele, a trama bíblica foi seu grande presente de 2021. “Meu primeiro protagonista”, comemora.

O galã estreou na televisão na série Suburbia (2012), da Globo. Depois, atuou em Sangue Bom (2013), Velho Chico (2016), Sol Nascente (2015), Malhação – Viva a Diferença (2017) e Segundo Sol (2018). Gênesis é sua primeira novela bíblica na Record, um marco em sua carreira. “Quando você coloca o pé no chão, você vê a potência da arte e o que ela pode causar na nossa vida”, finaliza.

Veja cenas de Pablo Morais como Ninrode: