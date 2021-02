Palmeiras, campeão da Libertadores, pagará salário extra a funcionários

Após sagrar-se campeão da Conmebol Libertadores 2020, no ultimo sábado, o Palmeiras decidiu pagar um salário extra a todos os seus funcionários.

A decisão foi tomada pelo presidente do clube, Maurício Galiotte, e irá beneficiar cerca de 800 empregados da instituição, abrangendo todos os setores.

O pagamento será feito nos moldes de uma PRL (Participação em Lucros e Resultados), algo muito comum no mundo corporativo, mas pouco usual no meio do futebol.

A informação foi publicada primeiramente pelo UOL e confirmada pela ESPN.

A medida segue a linha adotada por Galiotte durante a pandemia de COVID-19.

Jogadores e funcionários do Palmeiras celebram título da Libertadores no avião Cesar Greco/Palmeiras

Em maio do ano passado, quando vários clubes grandes começaram a demitir funcionários em larga escala devido à crise econômica causada pela paralisação do futebol, o Verdão foi na direção oposta.

Como mostrou a ESPN à época, o time alviverde não só segurou todos os seus empregados como ainda manteve os benefícios (como plano de saúde e cesta básica) e deu ajudas extras a vários deles.

O agradecimento pela medida foi visível no dia em que a delegação Palestrina viajou para o Rio de Janeiro para disputer a final da Libertadores, com os funcionários formando um correador na academia de futebol e aplaudindo o ônibus

Cabe salientar que tudo isso foi possível após a diretoria chegar a um acordo com os jogadores para reduzir os saários de todos em 25%, o que foi aceito de forma unânime pelo elenco.

Os 25% que ficaram “retidos” à época, aliás, já foram pagos aos atletas, como cumprimento do acordo que havia sido traçado entre Galiotte e o plantel, além de dirigentes como Anderson Barros e Cícero Souza.