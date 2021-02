Palmeiras cede empate ao Botafogo antes de viajar ao Mundial de Clubes

Após ganhar a Conmebol Libertadores no último sábado, o Palmeiras voltou a campo já nesta terça-feira e empatou por 1 a 1 com o Botafogo, no Allianz Parque, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Esta foi a última partida do Verdão antes de viajar para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O time paulista embarca na noite desta terça para o Catar e faz sua estreia no próximo domingo.

Em campo, o Verdão entrou com um time todo reserva (só o goleiro Weverton atuou entre os titulares), mas se mostrou superior ao rival e não demorou para abrir o placar.

Aos 16 minutos, Gustavo Scarpa bateu bom escanteio e o zagueiro Emerson Santos subiu para testar firme e balançar as redes.

A famosa “lei do ex”, já que o defensor é cria da base alvinegra e se profissionalizou justamente em General Severiano.

Ainda no 1º tempo, o Alviverde teve uma chance incrível de ampliar, mas acabou desperdiçando.

Em contra-ataque veloz, Willian saiu cara-a-cara com Diego Cavalieri. Ele poderia rolar para Breno Lopes só conferir, mas tentou bater e o goleiro defendeu bem.

No 2º tempo, o Botafogo foi para cima em busca do empate, mas esbarrava em suas graves limitações técnicas.

Ainda assim, a equipe carioca demonstrou muita vontade, principalmente com seus garotos, e foi recompensado.

Aos 15 minutos, Matheus Nascimento roubou bola de Lucas Lima no meio-campo e acionou Rafael Navarro. O atacante soltou uma bomba de fora da área e venceu Weverton.

GOLAÇO!

Depois disso, as equipes fizeram várias substituições, mas o empate por 1 a 1 persistiu até o apito final.

Lance de jogo entre Palmeiras e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro Cesar Greco/Ag Palmeiras

Palmeiras 1 x 1 Botafogo

GOLS: Palmeiras: Emerson Santos Botafogo: Rafael Navarro

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Emerson Santos (Kuscevic), Alan Empereur (Gabriel Silva) e Renan; Felipe Melo (Gabriel Menino), Patrick de Paula e Lucas Lima (Esteves); Gustavo Scarpa, Breno Lopes e Willian Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO: Diego Cavalieri; Kevin, David Sousa, Kanu e Rafael Forster (Hugo); José Welison, Romildo (Luiz Otávio), Caio Alexandre e Cesinha (Kayque); Rafael Navarro (Kalou) e Matheus Nascimento (Davi Araújo) Técnico: Eduardo Barroca

1º gol de Emerson Santos em 21 jogos pelo Palmeiras na temporada

1º gol de Emerson Santos com a camisa do Palmeiras

O Palmeiras teve 53% de posse de bola no 1º tempo

O Palmeiras finalizou 12 vezes no 1º tempo, contra 11 do Botafogo

1º gol de Rafael Navarro em 10 jogos pelo Botafogo na temporada

As duas equipes terminaram o jogo com 17 finalizações

7º jogo seguido sem vitória do Botafogo

Classificação

– Palmeiras: 6º lugar, com 53 pontos

– Botafogo: 20º lugar, com 24 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Sexta-feira, 05/02, 20h*, Botafogo x Sport, Brasileirão

Domingo, 07/02, 15h*, Palmeiras x Tigres/Ulsan Hyundai, Mundial

*horário de Brasília