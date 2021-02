Palmeiras chega ao Catar para a disputa do Mundial

O Palmeiras desembarcou por volta das 13h em Doha, no Catar, para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O Verdão saiu do Brasil ainda na terça-feira com os 23 jogadores que tentarão trazer a taça para casa. Na chegada ao país asiático, todos farão testes PCR para covid-19 e só poderão ter contato entre eles depois do resultado negativo.

Apesar do protocolo no Catar ser rígido, houve uma flexibilização para o clube paulista, que precisará ficar isolado apenas por algumas horas, até que todos os exames sejam divulgados. Normalmente, é exigido que se fique em quarentena por uma semana.

O campeão da América está em solo catariano 🛬🇶🇦#JuntosPeloBi pic.twitter.com/P98MHiXMf2 — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 3, 2021

O Palmeiras vai conhecer seu primeiro adversário nesta quinta-feira. Ás 11h da manhã, no horário de Brasília, o Tigres, do México, enfrenta o coreano Ulsan, em jogo válido pelas quartas de final da competição. O vencedor encara o Verdão na semifinal.



Ônibus que levará o Palmeiras em Doha (Foto: Reprodução)