Palmeiras disputa Mundial de Clubes com 100% em duelos eliminatórios na temporada

Em busca de uma vaga na decisão do Mundial de Clubes disputado no Catar, o Palmeiras tem um trunfo importante. Desde o início da temporada de 2020, levando em conta Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores, o time alviverde defende retrospecto de 100% de aproveitamento em duelos eliminatórios.

Na edição de 2020 do torneio estadual, ainda sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras passou por Santo André (quartas de final), Ponte Preta (semifinal) e Corinthians (final) para enfim conquistar o título, encerrando jejum iniciado em 2008.

Na Copa do Brasil, já na gestão do português Abel Ferreira, o Palmeiras eliminou Red Bull Bragantino (oitavas de final), Ceará (quartas de final) e América-MG (semifinal). Na decisão do torneio nacional, o time alviverde enfrenta o Grêmio nos dias 28 de fevereiro e 7 de março.

Para completar, pela Copa Libertadores, o Palmeiras despachou Delfin (oitavas de final), Libertad (quartas de final), River Plate (semifinal) e Santos (final). Desde o início da temporada, portanto, o time alviverde superou nada menos que 10 etapas eliminatórias.

Pela semifinal do Mundial de Clubes, o Palmeiras enfrenta o mexicano Tigres às 15 horas (de Brasília) de domingo, no Estádio Cidade da Educação. A exemplo do campeão da Copa Libertadores, o classificado à decisão no Catar será determinado em partida única.

Na outra semifinal, o poderoso Bayern de Munique entra em campo para pegar o egípcio Al Ahly às 15 horas desta segunda-feira, no Estádio Ahmad Bin Ali. A disputa do terceiro lugar e a grande decisão do Mundial de Clubes estão marcadas para o dia 11 de fevereiro.