Palmeiras embarca para o Mundial de Clubes com a melhor sequência da história em mata-mata

O Palmeiras embarcou para a disputa do Mundial de Clubes e levou na bagagem uma importante marca para os confrontos eliminatórios que terá pela frente no Catar. Com dez classificações seguidas em mata-matas, o Verdão ostenta a melhor marca da história.

ATUAÇÕES: Lucas Lima e Willian falham em empate do Palmeiras; veja as notas

A sequência começou ainda com Vanderlei Luxemburgo, no Campeonato Paulista, seguiu com Andrey Lopes e foi mantida com Abel Ferreira. No último sábado (30), o décimo confronto direito culminou no título da Copa Libertadores, no Maracanã.

Para conquistar o mundo, é preciso passar pela semi e depois final no Qatar. A temporada ainda reserva mata-mata na final da Copa do Brasil diante do Grêmio, nos dias 28 de fevereiro e 7 de março. Em caso de título, o Alviverde decide a Supercopa do Brasil em jogo único contra o vencedor do Brasileirão.

No cenário sul-americano, a Recopa está confirmada contra o Defensa y Justicia, da Argentina, em datas a serem definidas pela Conmebol.

A última eliminação aconteceu para o Grêmio nas quartas de final da Copa Libertadores de 2019.

Série invicta do Palmeiras em mata-matas:



Paulistão

Santo André (jogo único – quartas de final)

Ponte Preta (jogo único – semifinal)

Corinthians (campeão paulista em dois jogos)

Copa do Brasil

Red Bull Bragantino (oitavas de final)

Ceará (quartas de final)

América-MG (semifinal)

Libertadores

Delfín (oitavas de final)

Libertad (quartas de final)

River Plate (semifinal)

Santos (campeão em jogo único)