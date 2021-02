Palmeiras embarca para o Mundial de Clubes da Fifa com grande festa da torcida no aeroporto

O Palmeiras embarcou na noite desta terça-feira para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, no Catar.

A delegação palestrina deixou a Academia de Futebol por volta das 20h30 (de Brasília), com festa de torcedores em frente e também aplausos dos funcionários do clubes.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Depois, os ônibus chegaram ao Aeroporto Internacional de Guarulhos às 21h20, sendo recebidos com uma linda festa, com muitos sinalizadores alviverdes e bandeiras.

Por causa dos protocolos sanitários, obviamente não houve interação entre elenco e torcedores, e os veículos entraram diretamente para a pista.

Agora, o Verdão decola às 23h em voo fretado até Doha, capital do Catar, onde ficará durante a disputa do Mundial de Clubes.

play 1:03 Delegação vai até o aeroporto de Guarulhos e segue em voo fretado para o Catar

Ao todo, 28 atletas viajaram: os 23 inscritos na competição e mais cinco suplentes.

Pelo regulamento, o clube pode realizar trocas na lista até 24h antes da estreia mediante possível lesão de algum atleta.

O atacante Breno Lopes, autor do gol que garantiu o título da Libertadores, não pôde ser inscrito por motivos burocráticos – o regulamento permite somente a participação de jogadores registrados até o último dia da janela de transferências internacionais da entidade (9 de novembro de 2020), e Breno foi contratado dia 11 de novembro. No entanto, ele viajou com a delegação.

O Palmeiras estreia no Mundial no domingo, às 15h (horário de Brasília), quando enfrenta pela semifinal o vencedor do jogo entre Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, que será disputado nesta quarta-feira, às 11h.

Também participam do torneio o Bayern de Munique, da Alemanha, o Al-Duhail, do Qatar, e o Al-Ahly, do Egito.