Palmeiras faz 1º treino no Catar e inicia preparação para jogo contra o Tigres, pelo Mundial de Clubes

O Palmeiras realizou no fim da tarde desta quinta-feira, às 18h30 do horário local, o primeiro treino em Doha, no Catar, em preparação à estreia no Mundial de Clubes da Fifa.

No domingo, o Verdão enfrenta o Tigres, do México, às 15h (de Brasília) – a equipe mexicana derrotou o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, por 2 a 1.

Em um dos campos da Aspire Academy, complexo anexo ao hotel onde a delegação alviverde está hospedada, a primeira atividade foi uma espécie de rúgbi adaptado.

Divididos em dois times, os jogadores tiveram de dar no máximo três passos e passar a bola para o companheiro com as mãos.

O arremate para o gol teve de ser com a cabeça, após um lançamento pelo alto.

Na sequência, a dinâmica foi a mesma: os atletas se movimentando com o objetivo de chegar ao gol e achar alguém para finalizar de cabeça – a diferença foi que os passes tiveram de ser por chutes com a bola suspensa.

Depois, os titulares contra o Botafogo, na terça, pelo Campeonato Brasileiro, fizeram complementos físicos no canto do campo e foram liberados.

O restante colocou em prática treinos técnicos com dimensões reduzidas e com mini-metas dispostas nas extremidades do campo.

Os goleiros fizeram trabalhos específicos com os preparadores Rogério Godoy e Thales Damasceno.

Patrick de Paula durante treino do Palmeiras, na Aspire Academy Cesar Greco/Ag Palmeiras

O recém-campeão da Conmebol Libertadores faz, nesta sexta, uma ativação muscular pela manhã na academia do hotel e treina no mesmo local desta quinta no fim da tarde.