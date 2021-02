Palmeiras levará 28 jogadores ao Catar; veja a lista de quem vai ao Mundial de Clubes da Fifa

A delegação do Palmeiras embarca para o Catar nesta terça-feira, às 23h (de Brasília), em voo fretado do Aeroporto de Guarulhos, para disputar o Mundial de Clubes da FIfa, que será realizado entre os dias 4 e 11 de fevereiro, em Doha.

O Verdão garantiu a vaga no torneio após conquistar o bicampeonato da Conmebol Libertadores no último sábado, com vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no Maracanã.

A Fifa permite a inscrição de 23 atletas na competição, mas o Alviverde viajará com 28 jogadores para participarem dos treinamentos durante a semana.

Além disso, pelo regulamento, o clube pode realizar trocas na lista até 24h antes da estreia mediante possível lesão de algum atleta.

O atacante Breno Lopes, autor do gol que garantiu o título da América, não pôde ser inscrito por motivos burocráticos – o regulamento permite somente a participação de jogadores registrados até o último dia da janela de transferências internacionais da entidade (9 de novembro de 2020), e Breno foi contratado dia 11 de novembro.

Viña e Gustavo Gómez com o troféu da Libertadores no avião do Palmeiras Cesar Greco/Ag Palmeiras

O Palmeiras estreia no Mundial no domingo, às 15h (horário de Brasília), quando enfrenta pela semifinal o vencedor do jogo entre Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, que será disputado nesta quarta-feira, às 11h.

Também participam do torneio o Bayern de Munique, da Alemanha, o Al Duhail, do Qatar, e o Al Ahly, do Egito.

Veja abaixo os jogadores relacionados pelo Palmeiras:

Goleiros: Weverton, Jaílson e Vinícius Silvestre

Laterais: Marcos Rocha, Mayke e Matías Viña

Zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Alan Empereur, Emerson Santos e Kuscevic

Meio-campistas: Danilo, Patrick de Paula, Felipe Melo, Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Lucas Lima

Atacantes: Luiz Adriano, Rony, Willian e Gabriel Veron

Suplentes: Renan, Esteves, Wesley, Gabriel Silva e Breno Lopes*

* Impedido de atuar devido ao regulamento da competição