Palmeiras põe seis e domina time do ano da Libertadores; veja como ficou a seleção

O campeão Palmeiras dominou completamente o time do ano da Copa Libertadores. A Conmebol anunciou a seleção da competição nesta segunda-feira e colocou nada menos que seis jogadores do time alviverde: o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez, o lateral-esquerdo Viña, o volante Gabriel Menino e os atacantes Rony e Luiz Adriano.

Vice, o Santos colocou mais três atletas, completando a dominância dos times brasileiros: o zagueiro Lucas Veríssimo, o meia Soteldo e o atacante Marinho.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Completam o time o lateral-direito Montiel, do River Plate, e o atacante Tevez, do Boca Juniors.

Assim, a seleção da Libertadores fica escalada em um ousado 4-2-4: Weverton (Palmeiras), Montiel (River Plate), Lucas Veríssimo (Santos), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Viña (Palmeiras); Gabriel Menino (Palmeiras) e Soteldo (Santos); Marinho (Santos), Rony (Palmeiras), Tevez (Boca Juniors) e Luiz Adriano (Palmeiras).

Vale lembrar que Marinho recebeu no último sábado o prêmio de melhor jogador da Libertadores, mesmo com o vice-campeonato do Santos.