Palmeiras vai ao Mundial com planejamento já definido para próxima temporada e quer reforços para duas posições; veja detalhes

Atual campeão da Conmebol Libertadores e às vésperas da estreia no Mundial de Clubes da Fifa, o Palmeiras também trabalha nos bastidores para se organizar visando o início da temporada 2021.

O ESPN.com.br apurou com fontes ligadas ao clube paulista que o Palmeiras tem definido o planejamento de futebol para os próximos meses.

Em trabalho conjunto do departamento de futebol com a comissão técnica liderada por Abel Ferreira, o Alviverde definiu que segue em busca de dois reforços para setores específicos da equipe: a lateral direita e o ataque.

Ao longo de todo o ano de 2020, a diretoria do Palmeiras trabalhou com a necessidade de buscar um novo lateral-direito. Mesmo com Marcos Rocha e Mayke como opções, a equipe chegou a ter Gabriel Menino utilizado no setor.

Nomes como Daniel Muñoz, que estava no Atlético Nacional (COL), e Andrés Herrera, do San Lorenzo foram cotados e houve negociações, mas sem sucesso.

Por conta das complicações financeiras causadas pela COVID-19, o clube não chegou a um acerto. Mas, mesmo com os títulos paulistas e da Conmebol Libertadores, a diretoria segue em busca de um novo nome para o setor.

Outro ponto que o Palmeiras trabalha para reforçar é um concorrente à altura para Luiz Adriano. Com nomes como Borja e Deyverson cedidos por empréstimo, a direção do time paulista busca um atacante com as mesmas características do titular para deixar o elenco mais recheado.

Na visão do departamento de futebol, Willian, Breno Lopes, Gabriel Verón, Rony e Wesley são vistos para outras posições. Gabriel Silva, oriundo das categorias de base, ainda não tem a maturação suficiente para fazer frente a Luiz. Por conta disso, o Palmeiras trabalha por um novo ‘camisa 9’.

Porém, a estratégia do time paulista deve ser a mesma utilizada em 2020. Apostar em nomes em potencial da América do Sul e que possam dar grande retorno financeiro no futuro.

Foi desta forma que o Palmeiras acertou a chegada de nomes como Matías Viña e Benjamín Kuscevic. O clube mapeia também possibilidades de contratações no México e na MLS, nos Estados Unidos.

O Alviverde estreará no Mundial de Clubes neste domingo, contra o vencedor do duelo entre Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. Além disso, o Verdão também está garantido na final da Copa do Brasil. As decisões contra o Grêmio acontecerão nos dias 28 de fevereiro, na Arena Grêmio, e 7 de março, no Allianz Parque.