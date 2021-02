Pantera Negra: Wakanda será tema de nova série do Disney+

De acordo com o que a imprensa internacional apurou, o cineasta Ryan Coogler, diretor de Pantera Negra, está participando do desenvolvimento de uma nova série centrada no reino de Wakanda. A produção vai integrar a grande lista de produções originais do catálogo do Disney+.

Conforme a Fase 4 do Universo Cinematográfico da Marvel se inicia na plataforma de streaming, o público vem sendo contemplado com uma série de novidades relacionadas aos personagens dos quadrinhos.

A expansão das histórias e universos parece ter encontrado um lar e infinitas possibilidades criativas tanto em filmes como em produções seriadas.

Além da série sobre Wakanda, a Marvel ainda prepara a estreia de The Falcon and the Winter Soldier, Ms. Marvel, She-Hulk, Loki, Gavião Arqueiro e Cavaleiro da Lua. Vale destacar que WandaVision, a primeira dessas séries, estreou em 15 de janeiro.

Saiba mais sobre a nova série do Disney+ focada no reino de Wakanda

(Reprodução)Fonte: Marvel

Atualmente, Coogler está se dedicando à escrita do roteiro de Pantera Negra 2, a tão aguardada sequência do inovador filme de 2018. Contudo, por conta do falecimento de Chadwick Boseman, intérprete do protagonista, uma grande reformulação na história precisou acontecer.

É bem provável que o personagem seja recriado através das diversas tecnologias disponíveis atualmente na indústria audiovisual. No entanto, ainda há poucos detalhes acerca do que o novo filme pode trazer para o público.

Não é errado afirmar, contudo, que essa sequência possa ter um grande impacto na nova série da Marvel, ou vice-versa. E também não seria estranho que apresentassem uma trama pregressa, contando os primórdios do reino do Pantera Negra.

Vale lembrar que a Disney firmou um contrato de cinco anos de exclusividade com a empresa de Ryan Coogler, o que lhe permitirá desenvolver diversas produções para Marvel durante algum tempo.

Vamos aguardar por mais novidades!