PAT de Pederneiras SP anuncia novas vagas de Emprego

No Estado de São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador na cidade de Pederneiras, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em cargos de nível fundamental e médio àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS NÍVEL Bobina de Campos Médio Completo Jardineiro Fundamental Auxiliar de Marcenaria Fundamental Torneiro Mecânico Convencional Não informa Banho e Tosa Não informa Montador Soldador Não informa Mecânico Industrial Não informa ½ Oficial de OFF SET 700 Não informa Operador de Corte/Vinco Bobst Automática Não informa Operador de Guilhotina Não informa Técnico em Segurança do Trabalho Curso Técnico Completo Caldeireiro Não informa Eletricista Formação técnica na área Encarregado de Obras Não informa Operador de Munck Curso para operar Munck. Mecânico de Empilhadeiras Curso de Mecânica Automotiva ou Diesel e Curso de Empilhadeira Técnico de Refrigeração Não informa Eletricista Automotivo Não informa Analista Fiscal Formação em ciências contábeis e experiência comprovada na função

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão enviar seu currículo para o e-mail: [email protected], com o nome da vaga pretendida e o número do seu CPF ou entre em contato com o PAT local, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Prefeitura de Pederneiras