‘Pé quente’ nos clássicos, Talles Magno tem dado animador para o Vasco antes de confronto contra o Flamengo

Ainda na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Vasco volta a campo nesta quinta-feira (4) e tem clássico contra o Flamengo, no Maracanã, pela 34ª rodada. Um resultado positivo no confronto será muito importante para o Cruz-Maltino se distanciar ainda mais da zona de degola.

E apesar de o técnico Vanderlei Luxemburgo acenar com uma mudança no time titular, com a saída de Talles Magno para a entrada de Gabriel Pec, que vem pedindo passagem, o camisa 11 tem um dado para lá de animador antes do clássico. Na atual temporada, a joia de 18 anos balançou as redes contra todos os rivais cariocas no Brasileirão.

Dos três gols que Talles marcou até aqui na competição, todos foram em clássicos. O primeiro deles foi sobre o Fluminense, na 6ª rodada rodada. Depois, contra o Flamengo, na 15ª rodada. E, por último, contra o Botafogo, na 29ª rodada.

Além de ter auxiliado o Cruz-Maltino com gols, a joia cruz-maltino também deu assistências: foram seis no total. Nesta temporada, são 44 jogos disputados e mais de 3 mil minutos em campo.

O Vasco é 14º colocado do Brasileiro, com 37 pontos, a dois do Fortaleza, que abre o Z-4. A equipe carioca vem de três jogos consecutivos sem derrota. Já o Rubro-Negro, vice-líder, está a quatro pontos do Internacional e ainda sonha com o título da competição.