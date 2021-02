Pigeon Simulator é anunciado para PC com lançamento para este ano

A publicadora tinyBuild e a desenvolvedora HakJak Studios anunciaram hoje um título um tanto inusitado intitulado apenas de Pigeon Simulator. Segundo as duas empresas, esse joogo se trata de um simulador sandbox de física roguelike, o que já é suficiente para chamar a atenção de qualquer um.

O anúncio oficial fala sobre como você poderá aproveitar a liberdade de um pássaro sem ter que dar satisfações a ninguém e sem ligar para nada no mundo. Você poderá fazer o que quer, quando quiser, afinal, será apenas um pombo inocente. Isso inclui até pegar a comida de pessoas ou roubar um tanque de guerra para destruir a cidade.

Pois é, não dá para dizer que essas são todas ações de um pombo convencional, mas essa é exatamente a intenção do jogo. Isso porque a sua persona de pombo não é tão comum quanto parece e, na verdade, descende de uma grande linhagem de pombos com poderes estraordinários.

Esses poderes poderão ser ativados e melhores conforme você sobre de nível. O que você fará com tais poderes fica totalmente ao seu critério, seja para fazer o bem para as outras criaturas ou para conquistar o mundo. Até que parece bem divertido, não acha?

O HakJak Studios ainda fez questão de dizer que em breve querem trabalhar junto com os fãs para ter um desenvolvimento aberto do jogo em vez de só seguir um lançamento de acesso antecipado comum. Isso quer dizer que eles vão querer ouvir o feedback e sugestões das pessoas que jogarem as primeiras versões do jogo para aprimorá-lo de acordo.

O jogo será lançado apenas para PC e até possui uma página oficial na Steam, mas por enquanto não é possível comprá-lo. Só se sabe que ele será disponibilizado ainda esse ano, com mais detalhes revelados em breve. Caso tenha se interessado, recomendamos que veja o trailer acima, que mostra um pouco do que podemos esperar de um game tão diferente.