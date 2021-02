Pikachu reconquista espaço no Vasco com Luxemburgo

Yago Pikachu viveu um 2020 difícil, com lesão e atuações bastante criticadas. O jogador perdeu espaço no time com Ramon Menezes e Ricardo Sá Pinto, mas está dando a volta por cima. Além disso, comemora uma marca histórica nesta quinta-feira. No clássico contra o Flamengo, no Maracanã, o jogador alcançará 249 jogos com a camisa do Vasco e se tornará o recordista no século 21.

Aos 28 anos, Pikachu chegou ao Vasco em 2016, e se tornou uma das referências da equipe.

“2020 foi um ano difícil para todos. Primeiro por essa questão da pandemia, que afetou todo mundo. Ficamos muito tempo parados, e nenhum de nós está acostumado a ficar três, quatro meses sem jogar. E na volta do Brasileiro eu tive a minha primeira lesão na carreira. Coisa que me machucou muito, porque eu nunca tinha sofrido lesão na vida. No meu primeiro jogo contra o Sport eu acabei me lesionando e minha cabeça realmente não funcionou, porque eu nem sabia como lidar com aquilo”, explicou o paraense em entrevista à VascoTV.

Com o retorno de Vanderlei Luxemburgo ao comando da equipe, Pikachu recuperou seu espaço. Embora lateral direito de origem, ele conquistou a vaga de titular no meio de campo, e tem sido importante na recuperação do time.

“Com a chegada do Vanderlei, me deu uma confiança a mais, porque é um cara que já me conhecia. As coisas hoje estão indo naturalmente e espero que isso possa ocorrer até o final do Campeonato Brasileiro, com o nosso objetivo alcançado”, disse Pikachu.

Décimo quarto colocado no Brasileirão, o Vasco soma 37 pontos em 33 rodadas. Sua distância para a zona do rebaixamento, entretanto, é de apenas dois pontos.