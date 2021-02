‘Pior time do mundo’, Íbis provoca São Paulo e Botafogo nas redes sociais: ‘Não venceram em 2021’

Neste domingo (31), o São Paulo perdeu por 2 a 1 para o Atlético-GO e chegou ao sexto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro. A fase ruim vai além: o Tricolor não venceu em 2021.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

E o mau momento gerou consequências nas redes sociais. O Íbis, que tem a alcunha de ‘pior time do mundo’, alfinetou o clube paulista pela ausência de vitórias no ano.

Sobrou também para o Botafogo. O Glorioso, que tem 23 pontos e ocupa a lanterna da competição, é a outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro que também não venceu no ano.

Veja abaixo:

Times que ainda não venceram em 2021: 1. Eu

2. @SaoPauloFC — Íbis Sport Club (@ibismania) January 31, 2021

A sequência do São Paulo em 2021 tem quatro derrotas e dois empates. Perdeu para Red Bull Bragantino, Santos, Internacional e Atlético-GO, já as igualdades foram com Athletico-PR e Coritiba.

Já o Botafogo só perdeu em 2021. Derrotas para Corinthians, Athletico-PR, Vasco, Santos, Atlético-GO e Fluminense.