Piqué celebra retorno aos treinamentos no Barcelona após lesão no joelho

O zagueiro Gerard Piqué está de volta aos treinamentos no Barcelona. O defensor se recuperou de uma lesão no joelho direito, que o tirou de 19 partidas da equipe, e retomou as atividades nesta terça-feira.

O retorno foi comemorado pelo jogador nas redes sociais. Completando 34 anos de vida, Piqué escreveu que a volta aos treinos foi “o melhor presente” para ele.

“O melhor presente. Estou de volta”, disse o capitão do Barcelona em seu Twitter.

A última partida do zagueiro foi no dia 21 de novembro, quando o time foi derrotado pelo Atlético de Madrid por 1 a 0. Ele se contundiu no começo do segundo tempo e acabou deixando o confronto.

O Barça entra em campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Granada pela Copa do Rei. A partida acontece no estádio Nuevo Los Cármenes, às 17 horas (de Brasília), pelas quartas de final da competição.