Pocah diz que pode votar em Lucas no BBB21: ‘Me desestabiliza muito’ | casa BBB

Na área externa da casa, Pocah conversa com Rodolffo e Caio sobre o jogo do BBB21. A sister fala que ficou mal de ver Lucas Penteado falando sozinho pelos cantos e explica como é a relação com o brother. “Foi muito triste para mim ver ele falando sozinho. Achei muito chato. ‘Zoo’ ele para caraca. Mas eu falo as coisas na cara, mas eu sou uma pessoa muito clara. Ele é uma pessoa que me desestabiliza muito aqui dentro. Se tiver que votar, meu voto é dele. Não vou votar em pessoas que me tratam bem, me respeitam”, diz a sister.