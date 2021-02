Pocah opina sobre Castigo do Monstro: ‘Tinha esquecido que era cansativo’ | casa BBB

No Quarto Colorido, Thaís arruma suas roupas enquanto Carla Diaz se arruma. Camilla de Lucas, João Luiz e Pocah também estão no cômodo. A sister de Goiás rememora da conversa que Tiago Leifert teve com a casa durante a formação do primeiro Paredão do BBB21 e fala com os confinados que estão no espaço: “O Tiago, ontem, a gente estava falando, que ele estava meio estranho, ele também falou da estratégia do Mostro, que não tem nada a ver. Foi bem duro aquilo ali”.