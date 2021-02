‘Pode me chamar de gay ou bi’, diz Anderson ao relatar sexo com MC Maylon · .

Depois de prestar depoimento na 33ª Delegacia de Polícia de Realengo, no Rio de Janeiro, Anderson Leonardo falou publicamente sobre a acusação de estupro de Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão, conhecido como MC Maylon. O cantor negou o estupro e afirmou ter tido uma relação consensual com o jovem. “Pode falar que sou gay, bi, tri, hepta… Não estou nem aí”, disse nesta sexta-feira (5).

Em entrevista para o jornalista Betoh Cascardo no Instagram, o vocalista do Molejo deu detalhes do encontro que teve com o rapaz, que o denunciou dizendo ter provas da violência como “uma cueca suja com sangue e esperma”.

Inicialmente, o músico contou que conheceu Maylon por ele ter aspirações artísticas. “Ajudei de coração”, lamentou o artista. “Ele foi fazendo o popular ‘comendo pelas beiradas’. Quem estava muito conivente com ele era a senhora Jupira, a mãe dele”, relembrou.

“Marquei com ele uma reunião no estúdio. Com ele, a mãe dele e o padrasto. Nós falamos sobre música. Eu falei: ‘Irmão, independente de qualquer coisa. Você tem alguma música para eu ouvir?’. Ele mostrou uma música até bem produzida. Falei: ‘Você canta bem. Mas eu queria ver você cantar ao vivo'”, contou.

Segundo o vocalista, a partir daí o jovem passou a frequentar os shows do Molejo. “Depois de ele ter ido ao quarto show, eu coloquei o cara para cantar num pagode. Minha cara ficou de todas as cores de vergonha quando ele começou a cantar. Ele cantava pessimamente mal”, observou.

Apesar disso, a relação entre o aspirante a cantor e o possível empresário seguiu. O pagodeiro admitiu que estava em um momento sensível na questão pessoal pois tinha terminado um relacionamento com uma namorada.

“Eu tinha terminado um relacionamento e o menino faz uma tatuagem para você? O cara está ali te encantando. Quando começa a te encantar, você não vê cara, bolso, nada. Você só vê uma pessoa. O que acontece? Aconteceu. Entendeu?”, revelou.

“Foi uma vez. Mas nessa vez que aconteceu, eu falei: ‘Vou tirar essa dúvida logo. Se for bom…’. Vou casar com ele, faz de mim o que quiser. Quer falar que sou gay? [Pode falar] Sou bay, bi, tri, hepta… Não estou nem aí. Como diz a música: ‘eu quero amor, não quero cilada'”, disse.

No boletim de ocorrência registrado por Maylon, ele declarou que a violência sofrida foi tão traumática que ele teve sangramento após o ato.

“Sexo anal não é para qualquer um. O que eu fiz? [Usei] Gelzinho. Fui com jeitinho, preparando e vendo se está tudo certo para depois chegar na penetração. Sou um cara de 48 anos. Não vou saber fazer sexo anal? Desculpa a expressão, sei chegar no botequim e botar uma cerveja”, declarou.

“Estupro é uma coisa muito séria. E ele não desmaiou. Primeiro, ele ejaculou. Falei: ‘posso ir?’. Quando fui, ficamos um do lado do outro e conversamos. Não teve sangramento, não teve nada. Que gota de sangue?”, observou.

Segundo o artista, a polícia tem as imagens das câmeras de segurança do hotel, que comprovam que eles ficaram pouco mais de uma hora no local. Em seu relato, ele afirmou que sofreu tentativa de chantagem da suposta vítima e da mãe. “Comi? Comi. Mas comi consensualmente. Não estuprei”, finalizou.

MC Maylon deu depoimento na quinta-feira (4) e afirmou que foi violentado após ser atraído pelo cantor para uma reunião, pois o famoso era seu empresário. O jovem de 21 anos levou à delegacia um sabonete e uma cueca suja que serão encaminhados para perícia para serem analisados, através de um exame de DNA, para saber se há esperma do músico.

