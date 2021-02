Pokémon: card game aparece na vida real com realidade aumentada

Pokémon Trading Card Game tem uma base de fãs espalhadas por diversas partes do globo, e enquanto boa parte deles focam na coleção de cartas e disputas, uma pequena parte faz alguns experimentos no mínimo curiosos. Neste segundo grupo podemos encontrar um usuário do YouTube que decidiu trazer as estampas à realidade.

O dono da conta Fyone no site resolveu utilizar o Unity 3D em conjunto com um software de desenvolvimento AR para recriar os combates do jogo de carta na vida real, e o resultado dessa empreitada pode ser visto a seguir (após a marca de 7 minutos):

Até o momento esse trabalho foi feito apenas com Machamp e Pikachu utilizando os desenhos e animações vistos em Pokémon Sword/Shield. O criador do projeto não revelou se pretende continuar essa empreitada com outras criaturas, mas podemos dizer que ele ficou muito bom. Concorda? Deixe a sua opinião no espaço mais abaixo destinado aos comentários.