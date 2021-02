Por determinação da Fifa, Palmeiras usará uniforme diferente no Mundial de Clubes

Para a disputa do Mundial de Clubes, no Catar, apenas a Crefisa, que é o patrocinador master, estará estampada na camisa do Palmeiras.

Isso porque, de acordo com determinações da Fifa, entidade que organiza o evento, os clubes devem seguir uma cartilha específica quanto ao uso de marcas nos uniformes.

Além disso, para a disputa em Doha, o nome do patrocinador principal deve ser menor, uma vez que não pode haver conflito comercial com os financiadores da competição.

Também por ordem da Fifa, as camisas do Palmeiras vão receber um “patch” em cada um dos ombros. Vale destacar, ainda, que os nomes dos jogadores serão inseridos acima dos números.

Por último, mas não menos importante, os uniformes de treino também passarão por alterações. Por determinação, essas camisas não poderão carregar qualquer patrocínio.

Nesta quinta-feira (04), às 11 horas (de Brasília), Ulsan, da Coreia do Sul, e Tigres, do México, entram em campo para definir o adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial, que está prevista para domingo.