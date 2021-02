Por que Brenner foi parar na MLS e como ele pode ser o primeiro de muitos jovens talentos do Brasil a ir para os EUA

O São Paulo oficializou nesta sexta-feira a venda do atacante Brenner ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos, por US$ 13 milhões (R$ 70 milhões), com mais US$ 2 milhões em possíveis metas. O jogador não enfrentará o Ceará, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, e já seguirá para o seu novo clube, que disputa a Major League Soccer (MLS).

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Até agora, era uma rota desconhecida para jovens talentos de clubes grandes do Brasil saírem daqui rumo aos EUA. Os destinos mais populares eram Europa e Ásia em outros casos. A MLS era vista apenas como um local onde grandes veteranos iam passar seus últimos anos de carreira, como foi com Kaká (Orlando City), David Beckham (LA Galaxy), Andrea Pirlo (NYFC) e Steven Gerrard (Galaxy) e outros tantos.

E Brenner, de 20 anos, pode ser o primeiro de muitos no Brasil daqui para frente a irem para a MLS. Na verdade, a rota já é antiga de atletas de países vizinhos.

Diego Rossi (Uruguai) deixou o Peñarol aos 19 anos, em 2017, para jogar no Los Angeles United. Miguel Almiron (Paraguai) saiu do Lanús aos 22 anos em 2016 e foi para o Atlanta United. De lá, foi defender o Newcastle United em 2019, na Premier League. Ezequiel Barco (Argentina) trocou o Independiente em 2017, aos 18 anos, pelo Atlanta também. E agora foi a vez de um brasileiro.

“Foi uma surpresa pela forma como ele era avaliado, mas não é a primeira vez que vemos jovens sul-americanos virem para a MLS e usarem isso como um degrau para a Europa. Era uma questão de tempo até a liga recrutar jogadores do Brasil”, disse Doug McIntyre, setorista da MLS e da seleção dos EUA que teve passagens pela ESPN e Yahoo! na América do Norte.

“Muitos estão chocados, não só pelo jogador que ele é, mas pelo time que ele está indo. O FC Cincinnati é um time que tem sofrido nos primeiros anos na MLS. Muitas mudanças na direção, técnicos. Houve muita surpresa que o Cincinnati foi quem conseguiu essa contratação”, analisou Jeff Carlisle, setorista da MLS da ESPN.

“A MLS não gostava de vender jogadores, eles queriam contratar. Então perceberam que precisavam comprar e vender jogadores. A mentalidade nos últimos anos tem sido essa. Comprar talentos da América do Sul, desenvolver, ter exposição e vender para a Europa. Isso foi o que aconteceu com Almiron. É uma mudança de filosofia da liga”, completou.

Se a MLS antigamente era mais vista como destino dos jogadores em fim de carreira, agora ela pode pensar em competir por atletas com outros clubes menores da Europa. Como foi o caso de Brenner, que chegou a ser sondado no Ajax e na Atalanta antes de ir para os EUA.

“Isso acontece há algum tempo, com a MLS indo buscar talento, especialmente no ataque, na América do Sul. E os times estão dispostos a pagar grandes quantias. Existem times ambiciosos na MLS. Almiron abriu as portas, de certa forma. Ele estava entrando no seu auge e conseguiu vir para a MLS e depois foi para a Premier League. E acho que olheiros, empresários e jogadores viram que vir para a MLS não era admitir uma derrota, usaram isso como uma plataforma. E os jogadores americanos também, que cada vez mais estão sendo recrutados. Têm muitos olhos na MLS”, afirmou Carlisle.

“O motivo disso é que a MLS pode oferecer algumas coisas. Os holofotes não são tão intensos. Se o jogador vai para a Europa e não vira titular, começa a ser criticado, as pessoas questionam. Eles podem vir para uma liga emergente, vão jogar o tempo todo e mostrar o que podem fazer. E mais velhos podem ir para a Europa”, diz McIntyre.

Miguel Almirón Getty Images

Time em baixa

Apesar de ir para a MLS, Brenner vai para um clube que não tem muita tradição no futebol. O FC Cincinnati joga a divisão principal há dois anos. E a contratação do brasileiro, aliada à abertura do novo estádio este ano, é vista como um salto de qualidade para tentar “peitar” a popularidade de Galaxy, LAFC, Seattle Sounders, Portland Timbers, entre outros.

“É um time que estava nas divisões menores há uns anos. Quando vê os times de LA e Atlanta gastando dinheiro, força os outros a correrem atrás. O Cincinnati surpreendeu muita gente porque logo no início colocava 30, 40 mil pessoas no estádio. Em algum ponto, tem que começar a vencer. Uma contratação como essa pode fazer toda a diferença”, analisou McIntyre.

O Cincinnati venceu até hoje apenas 10 dos 57 jogos que fez na MLS, tendo ficado em antepenúltimo (24º) e último (26º) na classificação geral da liga em seus dois anos lá.