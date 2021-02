Por que possível rival do Palmeiras perdeu ex-Corinthians e Atlético-MG que era seu principal destaque no Mundial

Possível rival do Palmeiras nas semifinais do Mundial de Clubes, que será realizado no Catar, o Ulsan Hyundai-COR terá um desfalque de peso: Júnior Negão. Grande herói do time coreano na conquista da Champions League da Ásia em 2020, o ex-atacante de Atlético-MG e Corinthians foi o autor dos dois gols na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Persepolis, do Irã, na final da competição.

O brasileiro já havia feito o gol da vitória, de pênalti, no último minuto da prorrogação na semifinal contra o Vissel Kobe, do Japão. Ele foi o artilheiro do torneio, com sete gols, junto com Abderazzak Hamdallah, do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

“Esse título da Champions da Ásia foi a cereja no bolo de 2020 porque tínhamos perdido a K-League na última rodada e final da Copa da Coreia. Fomo para a Champions totalmente desacreditados, mas deu tudo certo. Passamos por cima de tudo isso e conquistamos esse título que ficará na história do clube. Foi uma satisfação enorme e um sentimento inexplicável”, disse Júnior Negão, ao ESPN.com.br.

Devido ao atraso no começo do Mundial de Clubes, o contrato do jogador com o Ulsan acabou no meio de janeiro.

“A gente não conseguiu entrar num acordo com Ulsan e não renovamos. Tentei participar do Mundial e estender meu contato por mais dois meses para que pudesse jogar o Mundial, mas o Ulsan não aceitou. Eles queriam que renovasse por no mínimo um ano. Foi essa a divergência que tivemos”, explicou.

Júnior Negão em ação pelo Ulsan Hyundai contra o Vissel Kobe na Champions League da Ásia Getty Images

“Com certeza ficou um gostinho de querer ir ao Mundial de Clubes. É uma experiência única na vida de um atleta, mas sabemos como o futebol é dinâmico e não podemos perder as oportunidades. Fiz de tudo para ir, mas não dependeu só de mim. Agora, é vida que segue e vou focar em 2021 na preparação para que seja um ano abençoado”.

Júnior Negão foi um dos maiores artilheiros do mundo em 2020, quando fez 35 gols em 41 partidas disputadas.

“Foi, sem sombra de dúvidas, a melhor temporada da minha carreira. Foi abençoada demais tanto em termos de números, conquistas porque a gente chegou às finais das três competições que participamos. E fui artilheiro de duas. Foi uma temporada que repercutiu no mundo todo! Foi sensacional”.

Prestes a assinar contrato com um nova equipe, o atacante deu pistas do futuro.

“Até onde eu sei não tive proposta nem especulação de nenhum time brasileiro. Não fui procurado. Minha intenção é continuar aqui na Ásia e tenho a pretensão de um dia jogar no Brasil. Não sei quando nem aonde, mas ainda quero voltar ao Brasil porque a atmosfera e o futebol são diferentes. Antes de encerar a carreira quero voltar”.

O Ulsan Hyundai-COR estreia no Mundial contra o Tigres-MEX, nesta quinta-feira. O vencedor do duelo irá enfrentar o Palmeias na semifinal, no próximo domingo (7).

“Difícil dizer se o Ulsan tem condições de avançar. O futebol e qualidade técnica são diferentes, mas no futebol tudo pode acontecer. Tivemos exemplos anteriores de times que eram considerados mais fracos venceram os mais fortes. O Ulsan pode avançar e dar trabalho ao Palmeiras. Eu estarei assistindo ao jogo porque quero saber como será esse Mundial”, garantiu.

A decisão do torneio, que pode marcar duelo contra o Bayern de Munique acontece no dia 11 (quinta).