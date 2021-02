Sentimos as pernas mais pesadas no verão e, inclusive, há um aumento nas chances de que alguma variz se rompa. Tudo isso está relacionado com as altas temperaturas e o clima como um todo.

Entretanto, existem medidas que podem ser tomadas para aliviar o desconforto sentido especialmente no fim do dia.

Por que sentimos as pernas mais pesadas no verão?

Sentimos as pernas mais pesadas no verão por conta das altas temperaturas, que impactam diretamente a nossa circulação sanguínea. Por conta do calor elevado, podemos ter a sensação de que as nossas pernas parecem mais inchadas e, consequentemente, mais pesadas.

A vasodilatação acontece com mais frequência nesta época do ano, tendo em vista que a temperatura quente promove este efeito nos vasos sanguíneos. Em decorrência disso, há uma sobrecarga na circulação sanguínea, sendo um problema ainda mais evidente em pessoas que já apresentam problemas de circulação.

A pele, que tende a sofrer microfissuras, pode ficar mais propensa à infecções. O sistema linfático, sobrecarregado com o extravasamento de líquidos pelas paredes dos vasos sanguíneos, não consegue equilibrar a quantidade de água, o que faz com que a pele fique mais inchada do que o normal, rompendo-se.

Entretanto, embora seja um problema desconfortável, existem cuidados que podem diminuir estes efeitos. Abaixo explanamos um pouco mais sobre eles.

Como evitar o problema de pernas mais pesadas no verão?

A vasodilatação pode causar até mesmo dores nas pernas, em algumas pessoas. Para quem sofre com varizes, o problema pode ser ainda mais incômodo.

Assim, além de buscar auxílio médico quando há efeitos colaterais intensos, você também pode aderir a práticas simples que já diminuem o problema:

1- Beba bastante água

Curiosamente, quanto mais água bebemos, mais o nosso corpo tende a manter a quantidade de líquidos equilibrada em nosso organismo.

É claro que não estamos falando de excessos, mas beber pelo menos dois litros de água por dia já é capaz de diminuir a retenção líquida e melhorar o trabalho do sistema linfático.

2- Use roupas mais confortáveis

Evite usar roupas muito apertadas em dias mais quentes, pois isso pode dificultar a circulação sanguínea, forçando ainda mais os vasos sanguíneos.

Roupas confortáveis e que permitam a transpiração são as mais adequadas para o momento.

3- Faça exercícios em momentos mais frescos

Exercitar-se no verão é tão importante quanto no inverno. Porém, como sentimos as pernas mais pesadas no verão, o ideal é que apostemos em momentos mais amenos.

Você pode se exercitar mais cedo, pela manhã, ou à noite. Vale também ambientes que sejam refrigerados, a fim de evitar o exercício intenso em momentos de muito calor.

4- Coloque as pernas para cima

No fim do dia, experimente deitar-se colocando as pernas para o alto. Pode ser apoiando no encosto do sofá ou na cabeceira da cama, por exemplo.

Esta posição auxilia no retorno venoso, diminuindo a sobrecarga nos vasos das pernas.

5- Use compressas frias/geladas

As compressas frias e geladas também diminuem a vasodilatação, aliviando a sensação de inchaço e diminuindo o peso nas pernas. Vale, inclusive, apostar em um banho gelado.

6- Evite o consumo de sódio e álcool

Por fim, evite o consumo de alimentos e bebidas que possam piorar a retenção líquida e assim causar ainda mais peso e inchaço nas pernas.

Para isso, corte o consumo de álcool e evite alimentos processados, especialmente os ricos em sódio.