PorOndeAnda: Melanie Lynskey, a Rose de Two And a Half Men

A atriz Melanie Lynskey foi uma das peças importantes para o sucesso da série Two and a Half Men (conhecida no Brasil também como Dois Homens e Meio). A produção da CBS teve 12 temporadas, das quais Rose, personagem de Melanie, participou em cerca de 63 episódios.

Depois do fim da série, em 2015, a pergunta que ficou é: #PorOndeAnda Melanie Lynskey?

Melanie Lynskey: dos primeiros anos de carreira a Two and a Half Men

A atriz tem origem neozelandesa e nasceu em New Plymouth. Aos 16 anos, ela ganhou seu primeiro papel como atriz profissional no filme Heavenly Creatures, protagonizado por Kate Winslet. Para a produção, cerca de outras 500 jovens atrizes fizeram o teste para o papel de Pauline Parker, mas Lynskey foi a escolhida.

Depois ela acumulou pequenas participações em outros filmes e fez sua faz primeira apresentação em séries de televisão em Rose Red, atuando como Rachel Wheaton nos 3 únicos episódios da produção, em 2002.

(Reprodução)Fonte: CBS

Em 2003, após participar de 2 episódios de The Shield, ela integrou o elenco de Two and a Half Men como Rose, uma personagem que foi introduzida à trama como secundária, mas que aos poucos foi se tornando uma figura muito importante para a narrativa.

Rose, de certa forma, perseguia Charlie Harper (interpretado por Charlie Sheen) e acaba se apaixonando por ele. Ela foi uma das primeiras mulheres de sua vida, mas agia de uma forma extremamente obsessiva e fazia algumas coisas hilárias, mas muito estranhas no decorrer dos episódios.

Mesmo participando da série da CBS, ela continuou participando de outras produções televisivas, como Drive, Comanche Moon, Psych e House, M.D. No cinema, esteve no elenco do indicado ao Oscar Amor sem Escalas, além de The Informant! e As Vantagens de Ser Invisível.

O que aconteceu com Melanie Lynskey?

Após o fim de Two and a Half Men, a atriz seguiu sua carreira com outros papéis interessantes em ambas as mídias audiovisuais. No cinema, continuou realizando pequenas participações em outros filmes que não fizeram tanto sucesso assim, mas em séries Melanie integrou o elenco fixo de algumas e esteve envolvida com essas produções durante um grande período.

(Reprodução)Fonte: HBO

É o caso de Togetherness, da HBO, na qual desempenhou o papel de Michelle Pierson, uma das protagonistas. Criada por Mark Duplass, Jay Duplass e Steve Zissis, a produção focou em temas como o casamento e a amizade durante suas 2 temporadas, assuntos abordados sempre com muito bom humor.

No entanto, com o cancelamento da série, Melanie participou de outros projetos na televisão, emprestando, inclusive, sua voz à personagem Sharon, de American Dad!. Também atuou em Girlboss, da Netflix, e deu vida a Zara Skelton na série Sunshine, da TVN.

Para completar, ela também foi protagonista do filme Já Não Me Sinto Em Casa Nesse Mundo, da Netflix.

Melanie Lynskey hoje

Outras participações importantes da carreira da atriz estão nas séries Castle Rock e Mrs. America. Em Castle Rock, original do Hulu, Melanie interpretou Molly Strand em 10 episódios da 1ª temporada, exibida em 2018. Já em Mrs. America, da FX, ela viveu Rosemary Thomson, ao lado de Cate Blanchett, Rose Byrne, Uzo Aduba e Elizabeth Banks.

(Reprodução)Fonte: FX

Atualmente, Melanie se prepara para aparecer em Young Sheldon, produção da CBS derivada de The Big Bang Theory. Na trama, ela viverá a professora Ericson, no episódio “A Philosophy Class and Worms That Can Chase You” (Uma Aula de Filosofia e Vermes que Podem te Perseguir, em tradução livre), que será exibido em 11 de fevereiro na emissora.

Esperamos continuar a vê-la!