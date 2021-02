Porto empata com o Belenenses pelo Português e perde a chance de colar na liderança

Belenenses e Porto se enfrentaram nesta quinta-feira pela 17ª rodada do Campeonato Português. Fora de casa, a equipe do norte de Portugal não conseguiu a vitória, empatando por 0 a 0.

Com o resultado, o Porto fica na segunda posição, três pontos atrás do líder Sporting, que ainda joga na rodada. O clube de Lisboa, por sua vez, se mantém na 13ª colocação, com 16 pontos.

O primeiro tempo acabou sem gols. O time de Sérgio Conceição tomou a iniciativa, com 61% de posse de bola e cinco chutes na meta, mas parou no goleiro Stanislav Kritsyuk. O Porto ainda teve um tento anulado por impedimento. Os donos da casa tentaram explorar os contra-ataques, mas pouco conseguiram, finalizando apenas três vezes.

A segunda etapa seguiu da mesma maneira, com os visitantes com muita posse de bola. A melhor chance veio em cabeçada de Taremi, que parou em grande defesa de Kritsyuk.

Aos 42 minutos, Nanu e o goleiro dos locais tiveram um choque fortíssimo de cabeça. O zagueiro portista levou a pior, saindo do campo de ambulância após cerca de 12 minutos de paralisação.

Na próxima rodada, o Porto visitará o Braga, no domingo, às 17h45 (de Brasília). Já o Belenenses receberá a equipe do Vitória de Guimarães, na segunda-feira, às 18h (de Brasília).