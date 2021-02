Português para concurso: Veja a melhor sequência para estudar gramática

Apesar de fazer parte de toda a vida escolar do brasileiro, a disciplina de Língua Portuguesa é obstáculo para muitos conseguirem uma boa nota em provas de concursos e vestibulares. De acordo com especialistas, essa é uma das disciplinas cujas questões os candidatos mais erram em concursos e isso pode acontecer por diversos fatores.

O nível de cobrança e como a matéria é cobrada no concurso depende muito do tipo de certame, se é de nível fundamental, médio ou superior, por exemplo, e da banca. Há bancas que priorizam a interpretação de textos, enquanto outras trazem questões mais ligadas à gramática.

Nesse último caso, o candidato deve se ater ao estudo da sintaxe durante a preparação para o concurso. Muitas vezes, estudar a disciplina de língua portuguesa a partir dos assuntos mais básicos é o ideal para que o concurseiro consiga criar uma base de conhecimento para tópicos mais complexos. Por isso, apresentamos abaixo a melhor sequência para estudar a gramática do português para concurso.

Sequência para estudar a gramática do português

Em primeiro lugar, o ideal é estudar a estrutura e a formação das palavras. Pode parecer desnecessário, mas conhecer a morfologia da língua é crucial para se entender melhor as questões da sintaxe. Desse modo, estude os processos de formação das palavras. Em seguida, é a vez das classes gramaticais. Ao todo, o português conta com 10 classes. São elas: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição.

No estudo das classes gramaticais, é preciso dedicar mais tempo ao estudo dos verbos, pois esta etapa envolve as vozes verbais, tempo, modo, aspecto, conjugação etc. Além disso, para partir para a análise sintática, o estudante terá maior facilidade se conhecer bem os verbos.

Por fim, no estudo da análise sintática, o candidato pode seguir a seguinte ordem: frase, oração, período, sujeito e predicado, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração, orações coordenadas e orações subordinadas.

Essa é a melhor sequência para estudar a gramática do português para o seu concurso. No entanto, o ideal é organizar os estudos a partir de seu conhecimento prévio. Além disso, é fundamental conferir o conteúdo programático do certame e analisar em qual dos assuntos é preciso aprofundar mais os estudos.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe o seu comentário!

Leia ainda O que fazer se “der um branco” na prova? Veja 3 dicas.