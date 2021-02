Ana Maria Braga se emocionou no Mais Você desta sexta-feira (5) ao relembrar que Tom Veiga (1974-2020) faria aniversário no sábado (6). “Precisava de muita paz”, declarou a apresentadora da Globo. O intérprete de Louro José morreu aos 47 anos em 1º de novembro de 2020, em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) causado por um aneurisma.

O matinal reexibiu cenas divertidas da apresentadora ao lado do mascote nos últimos anos do programa. Ao retornar para a transmissão ao vivo, ela riu de felicidade por ter vivido momentos especiais com o ator e prestou uma homenagem.

“Seria aniversário desse meu amigo, parceiro de vida, o Tom Veiga. Ele iria fazer 48 anos. Era um lindo moleque, bem-humorado, gente fina toda vida. Por isso deixa tanta saudade. Aqui, a gente só deseja que você, Tom, esteja muito bem nessa nova caminhada. Muita luz para você, muita paz. Você estava precisando muito de paz”, afirmou ela.

Uma semana após a morte de Tom Veiga, Ana Maria concedeu entrevista ao Fantástico e falou sobre como era o artista nos bastidores da TV. Segundo ela, o amigo estava sofrendo muito por amor. “Eu devia ter dado umas palmadas nele, em algumas situações em que ele devia ter se cuidado mais. Ele sofria muito por amor”, contou.

Tom Veiga havia se separado de sua terceira mulher, Cybelle Hermínio Costa, em setembro, após oito meses de casamento. O ator e Alessandra Veiga, com quem ele foi casado durante 14 anos e se separou em 2018, teriam reatado o casamento antes da morte do artista.