‘Preciso dele no sábado, pode matá-lo na outra semana’

José Mourinho é, provavelmente, o maior técnico da história do Chelsea. Tricampeão da Premier League, entre outras conquistas, o Special One comandou elencos estelares em Stamford Bridge e precisou de pulso firme para lidar com nomes como Didier Drogba, Frank Lampard e outros tantos.

Uma das táticas de Mourinho foi revelada nesta sexta-feira (5) por Steve Sidwell, meio-campista que atuou pelo time de Londres na temporada 2007-08. Hoje no Stoke City, o inglês contou a história de quando o treinador português precisou evitar uma confusão entre Drogba e o zagueiro Tal Ben Haim.

“Havia muitos líderes no vestiário: Terry, Lampard, Essien, Drogba, Ballack… Nos treinos a luta era intensa. Lembro de uma vez que o Essien ‘rachou’ o Shevchenko em dois”, lembrou o jogador, hoje com 38 anos.

“Um dia Tal Ben Haim deu uma entrada forte no Drogba, que levantou-se e disse ‘vou matá-lo’. O Mourinho interrompeu rapidamente e gritou: ‘preciso dele no sábado, pode matá-lo na semana que vem se quiser’. O Mourinho adorava estas situações, acho que até as incentivava”.

José Mourinho e John Terry comemoram a conquista da Copa da Liga pelo Chelsea Getty Images

Drogba foi um dos pilares de Mourinho nas duas passagens pelo Chelsea. Ao lado do português, o atacante marfinense se tornou um dos principais artilheiros do mundo e ídolo da torcida. Já Ben Haim teve uma curtíssima estadia em Londres até seguir carreira em outros clubes, todos menores.