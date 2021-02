Prefeitura continuará com o pagamento do auxílio emergencial até março de 2021

A cidade de Rolândia, localizada no norte do estado do Paraná, continuará com o pagamento do auxílio emergencial neste ano. Preocupada com os moradores em situação de vulnerabilidade, a Prefeitura Municipal decidiu por prorrogar o benefício até março.

O programa nomeado de “Bolsa Rolândia“ será concedido a população que vive em situação de extrema pobreza no município. A iniciativa faz parte de um dos projetos de campanha do prefeito eleito Ailton Maistro (PSL) e do vice-prefeito Marcio Vinicius (PSL).

O auxílio no valor de R$ 300 será liberado para todas as famílias cadastradas no programa Bolsa Família. Dados do governo municipal mostram que cerca de 1.736 famílias estão cadastradas na Secretaria de Assistência Social de Rolândia. A previsão é que o pagamento do benefício custe R$ 1,5 milhão, valor que virá dos recursos livres do município.

“Cada uma dessas famílias que estão cadastradas no programa social vão receber as três parcelas no valor de R$ 300, ou seja, R$ 900 no total. A expectativa é que a gente já faça o primeiro pagamento em janeiro de 2021, mas isso dependerá da aprovação do Projeto de Lei na nova Câmara de Vereadores”, disse o vice-prefeito, Marcio Vinicius.

Prorrogação do auxílio emergencial em 2021

Os depósitos do auxílio emergencial seguiram até o fim de 2020, ou seja, ainda não há uma perspectiva de prorrogação do benefício em 2021. Diante disso, uma movimentação de parlamentares propõe o pagamento do benefício, de forma urgente, de R$ 600 durante o primeiro semestre de 2021.

O plano consta no Projeto de Lei (PL) 5.494/20, de autoria dos senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Paulo Rocha (PT-PA). A medida, que muito se assemelha com o auxílio emergencial, também vista contemplar beneficiários com insuficiência de recursos e quem possui dois membros por unidade familiar.

O texto visa estabelecer, sobretudo, ações excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de reabilitação econômica da pandemia de coronavírus.

“É urgente que o Congresso Nacional aprove medidas protetivas […] no caso de prorrogação do estado de emergência de saúde de importância internacional, fato que a cada dia se torna mais provável”, dizem os autores.