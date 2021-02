Prefeitura de Americana abre vagas de emprego; veja as oportunidades

A Prefeitura de Americana abre vagas de emprego e divulga oportunidades de estágio com remuneração pela Secretaria de Saúde. As vagas disponíveis são para alunos de nível médio e de graduação em Administração, Direito, Jornalismo e Farmácia. Veja as informações disponíveis sobre as oportunidades e como se inscrever!

Prefeitura de Americana abre vagas de emprego

O cadastro de dados teve início nesta quarta-feira (3) e a quantidade de oportunidades ainda terá divulgação pela administração do município.

Os estudantes devem ter matrícula à noite, porque o serviço será realizado no período vespertino ou matutino. Para se inscrever, é possível encaminhar currículo até a data de 26 de fevereiro.

Os documentos curriculares podem ser enviados para o correio eletrônico [email protected] A carga horária compreende 30h por semana e a bolsa auxílio corresponde a R$800 por mês e R$100 de auxílio-transporte. Os estudantes da área de direito terão aceite somente a contar o 7º semestre de graduação.

Já os concorrentes que estejam cursando Administração, Farmácia e Jornalismo poderão dispor do 1º semestre.

A abertura das inscrições para estágio com remuneração da Prefeitura de Ubatuba também começou. O processo de seleção ocorre juntamente com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). As vagas de emprego disponíveis são para ensino técnico e superior de escolaridade.

Como se inscrever

Para se inscrever, não há custos. O candidato deve realizar a inscrição diretamente pelo site do CIEE ou pelo endereço eletrônico da Prefeitura de Ubatuba. Neste caso, é preciso clicar na aba “Concursos”. O prazo final para participar da seletiva é às 12 horas do dia 10 de fevereiro.

A Prefeitura de Americana abre vagas de emprego pelo processo seletivo que será realizado através de avaliação de currículo. Os interessados devem realizar a leitura do edital e promover o atendimento das exigências para participar das oportunidades.

