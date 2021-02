Prefeitura de Maçambará RS anuncia novo Processo seletivo: Até R$5mil

A Prefeitura Municipal de Maçambará/RS faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 02/2021) de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 05 vagas em cargos de nível médio/técnico na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Técnico de Enfermagem (4 vagas) e Enfermeiro (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.801,75 a R$ 5.044,90, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 8 de fevereiro de 2021, mediante o envio do currículo e da documentação exigida no edital, em formato PDF para o e-mail: [email protected]

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas analise de títulos e experiência profissional, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso